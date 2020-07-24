Активисты радикальной оппозиции прилетели в Хабаровск накануне митингов

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24.07.2020, 11:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНакануне ожидаемых в субботу акций протеста в поддержку экс-губернатора Хабаровска Сергея Фургала в город прилетели активисты радикальной оппозиции.

Представители паблика «Комитет защиты национальных интересов» сообщают о присутствии среди протестующих в Хабаровске иноагентов. В частности, речь идет о представителе «Фонда Свободная Россия» Алексее Романове, передает «Ридус».

Романов родился в Хабаровске, но в 2016 году эмигрировал в Грузию. Сам он объяснял свой переезд «давлением со стороны российских властей».

«В Грузии Романов был на связи с сотрудниками посольства США в Тбилиси, публиковал материалы о «попытках цветных революций» в Грузии, Армении, Украине, Белоруссии, в которых призывал к проведению аналогичных «революций» в России. Кроме того, Романов активно поддерживает контакты с администрацией президента Украины и брал интервью у (Михаила) Саакашвили. В рамках грантов от иностранных фондов он активно размещает видеоролики антироссийской направленности на Youtube, за данные материалы он получал гонорар в размере 30 тысяч долларов», – говорится в сообщении «Комитета защиты национальных интересов».

По словам авторов паблика, Романов находится в Хабаровске с 11 июля.

Также представители оппозиционного движения «Открытая Россия» Татьяна Усманова и Андрей Пивоваров сообщили в соцсетях о присутствии в Хабаровске своих сторонников.

Telegram-канал «НЕШПОРТ» сообщает, что штаб блогера Алексея Навального хочет радикализировать протесты в Хабаровском крае.

Один из поводов так утверждать, по мнению блогеров – это сообщение об «избиении» неизвестными сотрудника штаба Дмитрия Низовцева. Молодой человек заявил, что к нападению якобы могут быть причастны «накаченные парни, осаживающие митингующих.

Низовцев, являющийся ведущим YouTube-канала «Штаб Навального», сообщил, что при подходе к дому после съемок митинга на него было совершено нападение.

«Глядя на этого 60-киллограммового персонажа, которого якобы били трое накаченных хабаровчан, довольно странно, что он внятно говорит и выглядит как после приема у стоматолога. Из последствий избиения лишь стесаны коленки, локоть и немного опухло лицо», – пишет «НЕШПОРТ».

Там выразили мнение, что после описанного Низовцевым нападения должны были остаться гематомы, переломы и более серьезные увечья.

Авторы telegram-канала считают, что кураторам из федерального штаба Навального нужен контент, где митингующих избивают, однако на всех митингах полицейские ведут себя вежливо, драк зафиксировано не было. В связи с этим Низовцеву «пришлось поваляться в грязи или банально нарваться на избиение со стороны местных гопников».

Ранее сообщалось, что с момента ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала регион стал центром притяжения несистемной оппозиции.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Дегтяреве.





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