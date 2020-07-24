Эксперт оценил запрет продажи армянских товаров в торговой сети «Твой дом»

24.07.2020, 11:30, Новости дня

«Это имеет отношение не к политике, а к накручиванию националистического угара. Я бы обратился к здравомыслящим армянам и азербайджанцам: не надо выносить конфликт за территории, очерченные политической границей», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Андрей Чупрыгин, комментируя отказ сети магазинов, которой владеет азербайджанский бизнесмен Араз Агаларов, продавать армянские товары.

«Владельцам торговой сети, конечно, никто не может указывать на то какие товары брать, а какие не брать, – сказал старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. – Любому ясно, что тут прямая связь с подъемом градуса напряженности в азербайджано-армянских отношениях, но никакие законы не нарушены, и азербайджанская диаспора, которая контролирует данную торговую сеть, пользуется этой ситуацией».

В пятницу посол Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил о том, что российская сеть магазинов «Твой дом», которой владеет азербайджанский бизнесмен Араз Агаларов, отказалась продавать армянские товары. Об этом же сообщил и глава ассоциации армянских экспортеров «Экспорт Армении» Эмиль Степанян. По его словам, магазины сети решили прекратить продажу всех армянских товаров: соков, варений, вина и коньяка.

Посол Тоганян заявил, что в торговой сети «Твой дом» «все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане». Он назвал это провокацией, направленной «на то, чтобы превратить торговые точки в РФ в «Большой Нагорный Карабах». Дипломат утверждает, что менеджеры ТЦ открыто ссылаются на указание руководства, говоря о приостановке приема товаров, произведенных в Армении.

Российская сторона не может повлиять на происходящее, отметил Чупрыгин. По мнению собеседника, ни мэр Москвы, ни президент РФ здесь ничего сделать не могут. Рычаги воздействия есть в Азербайджане и Армении, в среде интеллигенции, ученых и политиков двух народов. Эти вопросы должны решаться там, между собой, отметил Чупрыгин.

«Россия в контексте армяно-азербайджанского конфликта оказалась в очень сложном положении. И Армения и Азербайджан, так или иначе, может быть без особой охоты, но тем не менее апеллируют к России. С армянской стороны все время возникает вопрос ОДКБ и так далее. А ведь есть еще и Турция, которая безоговорочно поддерживает Азербайджан. И отражается это все, к сожалению, на отношениях между армянской и азербайджанской диаспорами, которые в РФ достаточно большие и занимают серьезные экономические и социальные позиции», – напомнил ближневосточный эксперт.

Риторика в духе «я ваши товары не приму», «подавитесь своими яблоками», «сами ешьте свои персики» напоминает спор в детей в песочнице, констатировал Чупрыгин. Это имеет отношение не к серьезной политике, а к накручиванию националистического угара. И это может привести к самым неожиданным последствиям. «Я бы обратился к здравомыслящим армянам и азербайджанцам: пора это прекращать, на самом деле. Решайте вопросы между собой, не надо их выносить за территории, которые очерчены политической границей», акцентировал собеседник.

«А сам конфликт, мне кажется, будет продолжаться еще достаточно долго. Решение этно-территориальных проблем – самая большая головная боль современной политики. Это касается не только армян и азербайджанцев, но и других народов. Главное, чтобы стороны избежали полномасштабной войны, а такая опасность существует. Мы этого боимся, и правильно делаем, потому что тогда полыхнет все Закавказье. Ни армянам, ни азербайджанцам это не нужно, но очень часто политические амбиции заводят в тупик. Дай бог, чтобы этого не произошло», – заключил Чупрыгин.

Ранее посольство Армении в России обратилось в полицию из-за сложностей с доступом фур с фруктами из республики на территорию столичного рынка «Фуд сити», владельцами которого являются уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев. Газета ВЗГЛЯД писала, как московские рынки решили азербайджано-армянский конфликт.



