 

Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера

24.07.2020, 11:20, Новости дня

Итальянский автомобильный гигант Fiat намерен выпустить в следующем году два новых кроссовера.

В свою очередь, оба автомобиля построены на проверенной платформе от модели Argo. Предполагается, что первыми приобрести кроссоверы смогут на бразильском рынке, однако позже автомобили поступят и в остальные страны. Эксперты указали, что ближайшими конкурентами окажутся кроссоверы Нyundai Creta и Nissan Kicks.

Под капотом новой модели установлен 1-литровый турбированный двигатель, который выдает до 130 л.с. мощности. Вместе с тем производитель намерен существенно увеличить престиж своей марки, получив более привлекательные условия, которые не смогут выдать другие компании, соответствующие их уровню.





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