 

Бренд Haval представил новый кроссовер DaGou

24.07.2020, 11:20, Новости дня

Новый кроссовер от Haval продемонстрировали публике.

Речь идет об автомобиле, который назвали DaGou и не имеющем схожих элементов от предшественников. Вместе с тем эксперты позиционируют автомобиль в качестве городского кроссовера, который обладает продвинутой платформой. Кроме того, размеры автомобиля Haval F7, Nissan X-Trail или Mitsubishi Outlander.

Салон обладает брутальным дизайном, выраженным в цифровой панели приборов, а также в улучшенном виде кресел и мультимедийного комплекса. Помимо этого, автомобиль также получит продвинутые технические параметры и передовые опции, которые отсутствовали у предшественника. Остальные параметры, а также цену на новый паркетник станет возможным узнать в ближайшее время.





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