На Украине предложили штрафовать за пропаганду гомосексуализма

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24.07.2020, 11:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНародные депутаты из украинской фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу и Елена Лис предложили ввести административную ответственность за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма на Украине.

Соответствующий законопроект № 3917 зарегистрирован в парламенте.

Авторы законопроекта предложили расширить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей «Пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, что может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека», передает «Интерфакс».

Депутаты предлагают штрафовать граждан за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма на 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, а юридических лиц – на 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно законопроекту, публичная пропаганда гомосексуализма или трансгендеризмавлечет наложение штрафа в размере 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Служебное или должностное лицо, совершившее такую пропаганду предлагается наказывать штрафом в 8 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в июне украинские ЛГБТ-активисты «повесили» радужный флаг на «Родину-мать» в Киеве.





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