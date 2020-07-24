 

Fauci Expects Return to Normal Life in 2021

24.07.2020, 10:56, Новости дня

Завершение работы над вакциной против коронавируса может позволить США вернуться к «действительно нормальной жизни» в 2021 году, считает главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи.

«Что касается перспектив на 2021 год… я думаю, при условии появления успешной вакцины и вакцинирования подавляющего большинства населения, можно будет начать говорить о возвращении к действительно нормальной жизни, – сказал Фаучи в интервью CNN. – Но этот процесс будет постепенным».

По словам Фаучи, работающие над созданием вакцины фармацевтические компании говорят, что могут произвести «десятки миллионов доз в начале 2021 года и до сотен миллионов доз в последующие месяцы».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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