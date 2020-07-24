В полиции опровергли информацию, что на пороге горевшего дома Шабунина нашли остатки взрывчатки

24.07.2020, 10:54, Новости дня

В полиции опровергли информацию сторонников главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина о том, что на пороге его горевшего дома были найдены остатки взрывчатки.

“Информация о найденных остатках взрывных устройств во время пожара в Бориспольском районе является недостоверной”, – говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции Киевской области.

Там напомнили, что дополнительный осмотр места происшествия проводили взрывотехники, криминалистическая лаборатория полиции Киевской области, лаборатория Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел, привлечены эксперты пожарно-технической службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“При осмотре изъят пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз в НИЭКЦ МВД Украины. По результатам выводов экспертиз будет установлено, каким образом произошло возгорание дома. Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара каких-либо остатков взрывчатых предметов… Также наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами”, – говорится в сообщении.

23 июля Шабунин сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом. В результате происшествия никто не пострадал.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Исполнительный директор Центра Дарья Каленюк заявила, что на пороге дома Шабунина нашли остатки взрывчатки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от правоохранительной системы оперативных ответов на вопросы о случившемся.