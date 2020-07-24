Машину бизнесмена расстреливали прицельно. В полиции подтвердили факт убийства Плекана

24.07.2020, 10:54, Новости дня

Убийство киевского бизнесмена Игоря Плекана произошло 22 июля около 16.00. Об этом ТСН рассказали в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Правоохранители подтвердили, что неизвестные открыли прицельный огонь по машине бизнесмена возле села Артемовка Бориспольского района. От полученных ранений 44-летний мужчина скончался.

“Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). На место сразу же были направлены кинологи, следователи управления уголовного розыска, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются лица, причастные к убийству”, – сообщили в полиции.

В программе “Надзвичайні новини” на канале ICTV рассказали, что Плекан вместе с семилетним сыном ехал на дачу. Недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и стали в упор расстреливать машину из автоматов. В мужчину попало не менее четырех пуль, однако он сумел съехать с дороги в поле, проехал еще 300 м и позвонил жене.

Рядом с ним находился ребенок, который не пострадал. Мальчику сказали бежать, он и сообщил об убийстве отца.