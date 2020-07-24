 

В Полтаве рассказали о ходе спецоперации по поимке взявшего в заложники полицейского преступника

24.07.2020, 10:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУкраинские правоохранители продолжают спецоперацию по задержанию злоумышленника Романа Скрипника, который в четверг в Полтаве взял в заложники полицейского, а позднее отпустил его и скрылся, привлечена авиация и кинологи, сообщила главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина.

«По состоянию на сейчас не задержали. Продолжается спецоперация. Привлечено много людей из разных подразделений и ведомств, привлечена авиация, используется спецтехника, и кинологи с собаками, и Нацгвардия. Координирует работу штаб в составе полиции, Службы безопасности и прокуратуры. Надеемся, что результаты скоро будут», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда» слова Лариной.

По ее словам, злоумышленник убежал через лесопосадку и сейчас скрывается на территории, на которой чередуются лесопосадки и поля.

Полиция возбудила дело, преступнику инкриминируют «посягательство на жизнь работника правоохранительного органа», «захват работника правоохранительного органа как заложника» и «незаконное обращение с боеприпасами».

Напомним, мужчина под угрозой подрыва гранаты взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области, после чего уехал с ним на предоставленном автомобиле в сторону выезда из города. Машина направлялась в сторону Киева по проселочным дорогам, ее сопровождала полиция. За рулем находился захваченный в заложники полицейский.

Правоохранители установили личность захватчика. Скрипник, как отмечалось, страдал от шизофрении. Позднее Скрипник освободил заложника, покинул автомобиль и скрылся в лесу.





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