 

Адвокат Ефремова рассказал о попытке сожительницы погибшего добиться статуса потерпевшей

24.07.2020, 10:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГражданская жена погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым Сергея Захарова пожаловалась в суд на бездействие следствия по уголовному делу, не признавшего ее потерпевшей, сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

«Гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина обратилась, если я не ошибаюсь, в Тверской суд Москвы с жалобой в рамках 125-й статьи УПК на бездействие следствия по уголовному делу, не признавшего ее потерпевшей», – передает РИА «Новости» слова Пашаева.

Защита Ефремова со своей стороны заявляет, что «такого понятия в законе, как гражданская жена, нет, соответственно непризнание ее потерпевшей нам кажется законным и обоснованным».

«Понимаете, идет вот эта борьба за деньги, за компенсацию», – полагает Пашаев.

В то же время адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский не знает, действительно ли такая жалоба подавалась: «Я не в курсе».

«Но могу сказать, что всю жизнь боролся за то, чтобы гражданские супруги в рамках таких дел признавались потерпевшими. Все-таки это не чужой Захарову человек, а фактически жена, с которой они долгое время были вместе», – отметил защитник.

Однако «есть большая вероятность», что следствие откажется признавать ее потерпевшей, констатировал адвокат.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee  Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В среду дело Ефремова поступило в суд.

Дело рассмотрит судья, вынесшая приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко и футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.





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