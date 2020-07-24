Итальянский сенатор создал партию, агитирующую за выход из ЕС

24.07.2020, 9:54, Новости дня

Видный итальянский сенатор Джанлуиджи Парагоне создал политическое движение с миссией вывести Италию из Европейского Союза, решив воспользоваться антибрюссельскими настроениями на фоне попыток восстановить пострадавшую из-за коронавируса экономику.

Парагоне, в прошлом работавший тележурналистом, в понедельник встретился в Лондоне с одним из главных агитаторов «Брекзита» Найджелом Фаражем, после чего объявил об официальном создании партии «Италекзит».

«Мы больше не можем подвергаться шантажу со стороны государств, которые оскорбляют престиж Италии», – заявил Парагоне, добавив, что только «действительно суверенное государство», такое как Великобритания, способно справиться с экономическим кризисом.

Пока неясно, удастся ли основанному Парагоне движению воспользоваться антиевропейскими настроениями, которые в последние годы стали популярны среди итальянцев, но не имеют очевидной политической базы.