Итальянский сенатор создал партию, агитирующую за выход из ЕС
24.07.2020, 9:54, Новости дня
Видный итальянский сенатор Джанлуиджи Парагоне создал политическое движение с миссией вывести Италию из Европейского Союза, решив воспользоваться антибрюссельскими настроениями на фоне попыток восстановить пострадавшую из-за коронавируса экономику.
Парагоне, в прошлом работавший тележурналистом, в понедельник встретился в Лондоне с одним из главных агитаторов «Брекзита» Найджелом Фаражем, после чего объявил об официальном создании партии «Италекзит».
«Мы больше не можем подвергаться шантажу со стороны государств, которые оскорбляют престиж Италии», – заявил Парагоне, добавив, что только «действительно суверенное государство», такое как Великобритания, способно справиться с экономическим кризисом.
Пока неясно, удастся ли основанному Парагоне движению воспользоваться антиевропейскими настроениями, которые в последние годы стали популярны среди итальянцев, но не имеют очевидной политической базы.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет