В Полтавской области продолжаются поиски мужчины, который взял в заложники сотрудника полиции

24.07.2020, 9:50, Новости дня

По состоянию на 9.00 24 июля в Полтавской области не задержали Романа Скрипника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке, об этом “Украинской правде” сообщила специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина.

“Продолжается спецоперация. Привлечено много людей из разных подразделений и ведомств, привлечена авиация, используется спецтехника, и кинологи с собаками, и Нацгвардия. Координирует работу штаб в составе полиции, СБУ и прокуратуры. Надеемся, что результаты скоро будут”, – отметила Ларина.

По ее словам, Скрипник убежал через лесопосадку и сейчас скрывается на территории, на которой чередуются лесопосадки и поля. Вооружен ли он, в полиции не смогли ответить.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции преступник взял в заложники сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Виталия Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Злоумышленника зовут Роман Скрипник, он был ранее судим за хранение и сбыт наркотиков.

В МВД призвали не пытаться самостоятельно задержать полтавского угонщика, он может быть опасен.