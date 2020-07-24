Польский эксперт – применение силы станет невыгодно Москве, если Европа не будет поддаваться её военному давлению

24.07.2020, 9:25, Новости дня

Всё больше западных стран в последнее время видят в РФ угрозу и в связи с этим не исключают самых худших сценариев, говорит аналитик из Польского института восточных исследований Пётр Жоховский. По его словам в беседе с Polskie Radio, российские военные учения и демонстрация силы на восточном фланге НАТО это только подтверждают. Поэтому Европа сможет себя защитить, если будет наращивать обороноспособность альянса и не поддаваться военному и политическому давлению Москвы.



Reuters

Громкие заявления РФ о возможности предприятия «адекватных шагов» в ответ на укрепление оборонительного потенциала стран НАТО, широкое освещение военных учений, проведение внезапных проверок в вооруженных силах по указанию президента Российской Федерации или обнародование ядерной стратегии имеют одну общую цель — оказать давление на Запад и побудить его к политическому диалогу с Москвой. «Одна из главных целей российской внешней политики заключается в получении Москвой статуса центра силы, который будет играть существенную роль в управлении безопасностью в Европе», — говорит в интервью Polskie Radio эксперт из Польского института восточных исследований Пётр Жоховский.

В беседе эксперт подчёркивает, что к сценариям атак исключительно военного характера над которыми работает Россия, следует относиться серьёзно. В интервью польский аналитик доказывает, что Москва сосредоточила на своих западных границах внушительные силы и проводит наступательные учения. «У России, без сомнений, имеются разработанные планы военных операций за пределами России, особенно на Украине. Однако модельные сценарии военных действий следует рассматривать осторожно», — предупреждает эксперт. Согласно его видению, необходимо учитывать тот факт, что российские власти решились на ведение долгосрочной психологической войны, в которой сообщения об активности российских вооруженных сил используются для того, чтобы сеять беспокойство в политических элитах стран Запада, подчёркивает Пётр Жоховский.

В таких условиях Польша и НАТО должны сделать всё возможное, чтобы увеличивать цену потенциального нападения на свою территорию, укреплять оборону и сохранять на должном уровне расходы на оборонную политику, перечисляет он. Пока что действия Польши и НАТО в целом приносят ожидаемые результаты и укрепляют оборонительные силы альянса и восточного фланга. По его мнению, не стоит игнорировать потенциальную угрозу, но следует и избегать паники в информировании о ней. Всё больше западных стран в последнее время признают Россию угрозой и соглашаются с тем, что в соотвествии с менталитетом властей в Кремле наихудшие сценарии вполне реальны. «Россия содержит и модернизирует свои вооружённые силы не для того, чтобы не планировать наступательные действия», — напрямую говорит он.

В ходе беседы Пётр Жоховский также обращает внимание на то, что Украина является примером того, что русские уходят, если ситуация не идёт по их сценарию: когда военная победа не гарантирует политической победы. Политика сопротивления российскому давлению приводит к тому, что русские не стремятся к открытой войне, отмечает он. Эксперт рассказывает, что любые подготовительные мероприятия со стороны РФ не могут остаться незамеченными. С воздуха видно, что делают российские вооруженные силы. Любые мобилизационные передвижения незамедлительно становятся известны разведке, объясняет он.

При этом аналитик особено подчёркивает, что Европа не может допустить ситуации, когда РФ будет иметь вооружённое превосходство. Ведь это придаст Москве уверенность в том, что в случае кризиса Европа не станет реагировать. Москву раздражает тот факт что Европа вообще не сдаёт позиции, и НАТО сегодня нисколько не уступает. Это наглядно показывает, что применение силы просто-напросто не будет выгодно России.

Российские военные сценарии ещё будут появляться — скоро состоятся учения «Кавказ 2020», а затем в следующем году «Запад». «Давайте будем осторожны, будем наращивать показатели обороноспособности и не будем поддаваться давлению», — резюмируя в интервью Polskie Radio призвал эксперт из Польского института восточных исследований Пётр Жоховский.