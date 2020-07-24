Стали известны результаты ДНК-теста сына Децла

24.07.2020, 8:16, Новости дня

В Басманном суде Москвы огласили результаты ДНК-теста сына вдовы рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Юлии Киселевой.

Изначально Киселева не указывала Толмацкого в графе «отец» в свидетельстве о рождении ребенка, в результате женщине пришлось подавать иск к Пенсионному фонду России, который отказывался выплачивать ей социальную пенсию по потере кормильца после смерти музыканта, передает StarHit.

Кроме того, отец Децла Александр Толмацкий якобы тоже сомневался в происхождении внука, поэтому настаивал на проведении ДНК-теста, от которого отказывалась мать ребенка.

В итоге она согласилась на процедуру, чтобы получить соцвыплаты и признать мальчика наследником рэпера. Результаты подтвердили отцовство Децла, и на их основе суд официально признал его сына наследником первой очереди.

Толмацкий заявил, что, помимо внука, наследниками первой очереди являются он и его бывшая жена. Он добавил, что Децл не оставил имущества и недвижимость, которые могли бы перейти по наследству, передает РБК.

Напомним, Децл умер в феврале 2019 года после концерта в Ижевске от остановки сердца. Посмертная проверка рэпера на наркотики показала отрицательный результат. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность.