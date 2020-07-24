Названы сроки создания анаэробной силовой установки для российских подлодок

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24.07.2020, 7:30, Новости дня

Воздухо-независимую (анаэробную) энергетическую установку (ВНЭУ) для подводных лодок ВМФ РФ создадут до конца 2023 года, сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Идут проектные работы. Однако решение о практическом внедрении этой технологии в конкретные проекты будет приниматься только по результатам выполнения контракта – не ранее конца 2023 года», – передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Национальная оборона» слова Рахманова.

Главное преимущество ВНЭУ – увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность несколько недель находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.

О завершении разработки этого двигателя сообщалось в конце июня 2016 года.

Главное преимущество воздухонезависимой энергетической установки – увеличение скрытности подводной лодки: субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.

При этом российская ВНЭУ принципиально отличается от зарубежных аналогов методом получения водорода – в установке предусмотрено его получение в объеме потребления с помощью реформинга дизельного топлива. Благодаря этому водород высокой чистоты не придется возить на борту подлодки.

В июне 2017 года сообщалось, что подлодки «Лада» первыми получат новейший двигатель. Позже стало известно, что будет отремонтирована и модернизирована подлодка «Санкт-Петербург».

В 2015 году сообщалось, что ВМФ РФ получит неатомные подводные лодки с воздухонезависимой энергетической установкой до конца 2020 года.





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