 

Соседи рассказали подробности убийства девушки в Москве накануне свадьбы

24.07.2020, 7:30, Новости дня

Найденная убитой в квартире в центре Москвы девушка ладила со своим парнем, рассказали соседи погибшей.

«Ходили, как два голубка», – передает «Московский Комсомолец» слова соседей.

По их словам, молодые люди ходили вместе, держась за руки, сидели на скамейке во дворе, глядя друг на друга влюбленными глазами. Они считают, что молодого человека могло «переклинить». Знакомые семьи утверждают, что мужчина не состоял на учете в психоневрологическом диспансере, не употреблял спиртное.

Как рассказал  источник в правоохранительных органах, пара готовилась к свадьбе в августе. Молодые люди достаточно долго жили вместе.

Напомним, в среду полиция возбудила уголовное дело по факту гибели девушки в центре столицы. В Сети появилась переписка и посты из соцсетей 26-летней москвички, зверски убитой за две недели до собственной свадьбы. Страница девушки, закрытая от незнакомых людей, была посвящена личной жизни с ее женихом.





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