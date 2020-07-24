 

Гривна продолжает дешеветь по отношению к основным валютам

24.07.2020, 7:30, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 24 июля.

Курс гривны по отношению к доллару США снизился на 10 копеек: с 27,78 грн/$ до 27,88 грн/$.

Гривна к евро подешевела на пять копеек: с 32,19 грн/€ до 32,24 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю поднялся с 3,92 грн за 10 руб. до 3,91 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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