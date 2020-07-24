 

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

24.07.2020, 7:30, Новости дня

Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай), говорится в заявлении МИД КНР.

«Министерство иностранных дел Китая известило посольство США в КНР о своем решении отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства Соединенных Штатов в Чэнду. Министерство также выдвинуло конкретные требования к генеральному консульству [США в Чэнду] о прекращении всей деятельности и мероприятий», – приводит текст заявления МИД КНР ТАСС.

«Принятые Китаем меры являются законным и необходимым ответом на неоправданные действия Соединенных Штатов», – сказано в заявлении на сайте ведомства.

«Действия КНР соответствуют нормам международного права, ключевым принципам международных отношений и дипломатической практики», – подчеркнули в МИД КНР

Напомним, в среду генксек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с растущей напряженностью в отношениях между США и Китаем.

Так, США потребовали от Китая закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне в течение 72 часов. В тот же день США решили закрыть американское консульство в китайском Ухане.

В МИД РФ требование Вашингтона о закрытии генконсульства Китая в Хьюстоне объяснили тем, что Пекин «не прогибается под неправовые действия США».

Ранее глава МИД Китая заявил об утрате Вашингтоном разума, нравственности и доверия.





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