За сутки боевики на Донбассе восемь раз обстреляли позиции сил ООС

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24.07.2020, 7:30, Новости дня

23 июля боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, без потерь в рядах украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям сил ООС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов и стрелкового вооружения.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики вели обстрелы неподалеку Старогнатовки и Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – у Новотошковского, Причепиловки и Орехово.

“Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживания вооруженной агрессии наши воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили противника свернуть свою преступную активность. По данным разведки, 23 июля украинские защитники ранили двух захватчиков”, – говорится в сообщении.

С начала новых суток вооруженные формирования Российской Федерации уже трижды нарушили режим прекращения огня в районе Старогнатовки. Без потерь с украинской стороны. 

Зведення станом на 07:00 24 липня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення23 липня збройні формування Російської…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Neljapäev, 23. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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