 

Мясников назвал простой способ победить бессонницу

24.07.2020, 7:08, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ избавиться от бессонницы.

При появлении проблем с засыпанием специалист рекомендовал съесть перед сном сладкое. «Если вы не можете заснуть – съешьте конфетку. Любую!», – написал Мясников в своем Telegram-канале.

Доктор отметил, что этот простой метод борьбы с бессонницей часто помогает даже тем, кто не любит сладкое.

Напомним, ранее Мясников назвал признаки опасной головной боли.





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