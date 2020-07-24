 

Трамп увязал создание Космических сил США с опасениями по поводу РФ и Китая

24.07.2020, 6:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил в эфире телеканала Fox News, что принял решение о создании Космических сил США, поскольку опасался, что Китай и РФ будут ключевыми игроками в космосе.

Говоря о ранее предпринятых шагах, глава Белого дома отметил: «Еще одно наше достижение – это Космические силы США», передает ТАСС.

«Я даже не говорил об этом во время предвыборной кампании. Позже, став президентом, я понял, что мы нуждаемся в этом, поскольку Китай и РФ собирались играть доминирующую роль в космосе», – сообщил Трамп.

По словам главы американской администрации, он не мог допустить такого развития событий. «А теперь мы будем играть доминирующую роль. Они не очень рады тому, что мы создали Космические силы», – сообщил американский лидер.

Напомним, в июне Пентагон разработал «Стратегию обороны в космосе» якобы в ответ на «существенную угрозу» со стороны РФ и Китая.

Ранее РФ обвинила США в милитаризации космоса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Ученые нашли эффективные антитела от коронавируса

24.05 / Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом коронавируса

04.06 / В Иране освободили американца Майкла Уайта

07.06 / Специалистами был предложен вариант снижения стоимости авиатоплива

22.06 / НИЦ Гамалеи объяснил разницу в создании вакцины от COVID-19 в РФ и на Западе

24.07 / VOAэкспресс 23 июля 2020

24.05 / СК возбудил более 300 уголовных дел против украинских силовиков

06.07 / JAC продемонстрировал новый кроссовер Jiayue X8

08.06 / Apple запатентовала “групповые селфи на карантине”

14.06 / В ходе протестов в Атланте задержаны несколько десятков человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска