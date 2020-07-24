 

Рогозин заподозрил США в создании препятствий для сотрудничества в космосе

24.07.2020, 6:48, Новости дня

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» выразил уверенность, что Соединенные Штаты будут препятствовать своим партнерам выводить спутники на российских ракетах.

«Понятно, что американцы сделают все, чтобы лишить нас таких конкурентных возможностей, они будут «обстригать» своих партнеров, чтобы они не могли давать нам спутники для вывода на российских ракетах, но я говорю о технических характеристиках», – приводит слова Рогозина ТАСС.

Генеральный директор Роскосмоса выразил уверенность, что при честной игре и отсутствии санкций РФ с ракетой-носителем «Союз-5» продемонстрирует, что «российская ракетно-космическая промышленность начала переход на совершенно новую технику».

Напомним, в апреле стало известно о начале создания разгонного блока для разрабатываемой российской ракеты «Союз-5».





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