ЕВА заявила о недопустимости давления Антимонопольного комитета на международные компании

24.07.2020, 6:26, Новости дня

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на международные табачные компании в размере 3,1 млрд грн за свое собственное решение – разрешение на концентрацию дистрибьюторов табачного рынка, пишет 23 июля в открытом письме Европейская бизнес-ассоциация.

Организация обеспокоена ситуацией, с которой столкнулись международные производители табачных изделий. EBA напомнила, что это следствие структурных изменений рынка дистрибуции табачной продукции в 2011–2012 годах и эти перемены произошли с согласия Антимонопольного комитета. В EBA раскритиковали попытку предыдущего руководства АМКУ наложить арест на банковские счета и имущество табачных компаний во время продолжающихся судебных процессов.

“30 июня АМКУ были поданы процессуальные документы о взыскании штрафа и обеспечения иска в виде наложения ареста на банковские счета и имущество участников дела. Такие действия в момент обжалования решения в суде первой инстанции не согласуются с положениями закона Украины “О защите экономической конкуренции”, – сказано в письме.

Действия АМКУ могут противоречить ст. 255 Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, отметили в организации. Согласно этой статье, Украина обязалась применять свое законодательство о конкуренции прозрачным образом и уважать принципы процессуальной справедливости и права на защиту.

“Такие шаги могут рассматриваться как давление на международных инвесторов, будут иметь своим следствием негативный эффект на табачном рынке в целом, падение поступлений в госбюджет и создание предпосылок для беспрецедентного роста контрабанды”, – подчеркивают авторы письма.

За время работы в Украине представители табачной индустрии инвестировали больше $2 млрд, в 2019 году уплатили 55 млрд грн налогов, а аресты счетов остановят работу четырех международных компаний, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины.

Европейская бизнес-ассоциация призвала органы государственной власти к справедливым и беспристрастным отношениям с международными инвесторами и к соблюдению принципов независимости, объективности и беспристрастности при рассмотрении дел по обжалованию производителями решения АМКУ в судах.

Антимонопольный комитет Украины 10 октября 2019 года заявил, что наложил на четырех производителей и одного дистрибьютора – Tedis Ukraine – сигарет штраф на общую сумму 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия. В АМКУ заявили, что крупные компании – производители сигарет договорились работать только с одним дистрибьютором – Tedis Ukraine, таким образом они препятствовали появлению на рынке новых игроков. Производители оспаривают это решение в суде.

11 декабря 2019 года Кабинет Министров подписал с табачными компаниями меморандум, в котором были закреплены договоренности об оплате налогов, устранении монополии и открытии рынка табака для всех оптовых дистрибьюторов.

21 июня 2020 года Антимонопольный комитет Украины сообщил, что Хозяйственный суд Киева отклонил иск компаний “Империал Тобакко Юкрейн” и “Империал Тобакко Продакшн Украина” к АМКУ с требованием признать частично недействительным штраф на общую сумму почти 460 млн грн. Обе компании готовятся подавать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

В феврале генеральный директор “Империал Тобакко” Растислав Чернак заявлял, что считает необоснованными претензии к компании и убежден, что суды защитят ее права. Руководитель рассказал, что Антимонопольный комитет сам в 2010 году создал ситуацию, из-за которой сейчас пытается оштрафовать “Империал Тобакко”: выдал множественные разрешения в пользу компании “Мегаполис Украина”, которую впоследствии переименовали в Tedis Ukraine, в результате фирма купила часть больших дистрибьюторов, а еще часть ушли с рынка.

Он добавил, что теперь Антимонопольный комитет пытается переложить ответственность за свои действия на производителя, обвиняя в сговоре с другими компаниями.