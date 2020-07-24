 

Трамп и Путин “конструктивно и содержательно” поговорили

24.07.2020, 5:18, Новости дня

Президент России Владимир Путин в четверг, 23 июля, провел “конструктивный и содержательный” телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время беседы Путин и Трамп обсудили “проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности”.

Кроме того, стороны говорили об иранской ядерной программе, сотрудничестве в борьбе с пандемией коронавируса. 

Путин и Трамп договорились “о продолжении контактов на различных уровнях”. О каких-либо других договоренностях не говорится.

Белый дом о беседе двух президентов пока не сообщал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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