Трамп и Путин “конструктивно и содержательно” поговорили

24.07.2020, 5:18, Новости дня

Президент России Владимир Путин в четверг, 23 июля, провел “конструктивный и содержательный” телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время беседы Путин и Трамп обсудили “проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности”.

Кроме того, стороны говорили об иранской ядерной программе, сотрудничестве в борьбе с пандемией коронавируса.

Путин и Трамп договорились “о продолжении контактов на различных уровнях”. О каких-либо других договоренностях не говорится.

Белый дом о беседе двух президентов пока не сообщал.