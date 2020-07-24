В Пентагоне подтвердили сближение F-15 с иранским авиалайнером в небе над Сирией

24.07.2020, 4:50, Новости дня

Представитель Центрального командования США Билл Урбан в беседе с корреспондентом «Голоса Америки» рассказал, что «американский истребитель F-15 во время выполнения повседневных задач в воздухе вблизи военной базы коалиции Эт-Танф в Сирии провел стандартную визуальную проверку пассажирского самолета иранской компании Mahan Air».

Представитель Пентагона уточнил, что F-15 находился на безопасном расстоянии от авиалайнера – около 1000 метров и действовал в соответствии с международными стандартами, добавил Урбан.

Еще один представитель Пентагона рассказал «Голосу Америки», что два американских истребителя F-15 находились «в непосредственной близости» от иранского авиалайнера. Визуальный осмотр был проведен только одним из F-15, другой истребитель оставался еще дальше – на расстоянии более 3 км от самолета компании Mahan Air.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранское официальное информационное агентство IRIB сообщило, что два американских истребителя приблизились к иранскому пассажирскому самолету в сирийском воздушном пространстве, в результате чего иранский пилот быстро сменил высоту, чтобы избежать столкновения, а несколько пассажиров пострадали.

Пилот пассажирского самолета связался с пилотами истребителей и предупредил их, чтобы они держались на безопасном расстоянии, говорится в сообщении IRIB.

Иранский самолет, принадлежащий Mahan Air, направлялся из Тегерана в Бейрут и благополучно приземлился в Бейруте, рассказал Reuters источник в ливанском аэропорту.

Инцидент расследуется. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что будут приняты необходимые юридические и политические меры, говорится в сообщении на сайте МИД Ирана.

Израиль и Соединенные Штаты давно обвиняют Mahan Air в перевозке оружия для связанных с Ираном боевиков в Сирии и в других странах. В 2011 году США ввели санкции в отношении иранской авиакомпании, обвинив ее в оказании финансовой и другой поддержки Корпусу стражей иранской революции.

Все пассажиры благополучно покинули приземлившийся самолет, некоторые получили легкие травмы, рассказал агентству Reuters директор бейрутского аэропорта. По сообщению агентства Fars, самолет вернулся в Тегеран рано утром в пятницу.