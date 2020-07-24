 

NTD – канадцы поражаются толпам американских туристов на Ниагарском водопаде

24.07.2020, 4:47, Новости дня

Жителей Канады удивляет тот факт, что американские туристические суда у Ниагарского водопада заполнены людьми, несмотря на пандемию. Американские компании временно сократили число пассажиров вдвое, однако туристов на борту по-прежнему очень много. В то время как в Канаде ограничения заметно жёстче, а общее число заражений в четыре раза ниже, передаёт NTD.

Канадцы стали замечать, что американские паромы буквально толпами возят туристов к Ниагарским водопадам. При этом в Канаде на 700-местное туристическое судно берут только шестерых пассажиров.

ЖЕНЩИНА: Там слишком многолюдно, мы сфотографировали американский паром. Не думаю, что на таком судне безопасно. Здесь намного лучше. 

ЖЕНЩИНА: Когда смотришь, как по-разному заполнены суда, то получаешь представление о Канаде, о нашем государстве и о том, как мы справляемся с пандемией. 

Американские паромы принимают на борт в два раза меньше пассажиров, чем до эпидемии. На веб-сайте компаний написано, что на судах соблюдают меры безопасности, требуя от туристов надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Во время пандемии в США регистрируют примерно 120 случаев заболевания коронавирусом на десять тысяч жителей. А в Канаде — в четыре раза меньше.

Дата выхода в эфир 22 июля 2020 года. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Шмыгаль назвал сумму, которую Кабмин собирается выделить на ликвидацию последствий наводнения в Прикарпатье

12.06 / Около главного храма ВС в Подмосковье установили памятник матерям победителей

08.07 / Кремль опроверг обсуждение переноса Дня РФ на 1 июля

15.07 / В Украине запустят электронный идентификационный код – Федоров

10.06 / Обнаружена молекула, которая сжигает жир

11.06 / Россия нарастила золотовалютные резервы

02.07 / Уманский: Переоценить негативные последствия отмены размещения евробондов невозможно. Это подрыв экономической безопасности Украины

21.07 / Население США и мира будет снижаться к концу 21-го века

24.06 / Народ Ливии попросит Египет о помощи

06.07 / ЕС собрался заставить американские IT-гиганты платить налоги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска