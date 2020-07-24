 

Евросоюз призвал Беларусь освободить задержанных политических активистов

24.07.2020, 3:06, Новости дня

Европейский союз призвал власти Беларуси освободить всех произвольно задержанных политических активистов и выразил обеспокоенность исключениями кандидатов из избирательного процесса накануне президентских выборов. Об этом сообщает Европейская служба внешних связей по итогам специальной встречи должностных лиц ЕС и представителей белорусских властей, которая состоялась в Брюсселе 23 июля.

“Обсуждения были посвящены ситуации в области прав человека и демократии в контексте предстоящих президентских выборов в Беларуси. ЕС вновь выразил обеспокоенность по поводу несоблюдения Беларусью основных свобод и произвольного исключения кандидатов из избирательного процесса. ЕС призвал Беларусь освободить всех произвольно задержанных политических активистов, обеспечить им доступ к адвокату, а также провести справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование”, – говорится в заявлении.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа. ЦИК зарегистрировал пятерых кандидатов: действующего президента Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, жену блогера Сергея Тихановского, арестованного перед стартом кампании, сопредседателя объединения “Говори правду” Андрея Дмитриева, экс-депутата Анну Канопацкую и лидера Белорусской социал-демократической партии Сергея Череченя.

При этом ЦИК отказался зарегистрировать двух оппозиционных кандидатов – бывшего банкира Виктора Бабарико и экс-дипломата Валерия Цепкало (Бабарико называли главным соперником Лукашенко, имеющим шансы на победу, но в июне его обвинили в финансовых преступлениях и арестовали).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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