В России осудили трех сотрудников аэропорта Внуково по делу о гибели главы компании Total

24.07.2020, 3:06, Новости дня

Солнцевский суд Москвы 23 июля приговорил к различным срокам колонии-поселения трех сотрудников аэропорта Внуково по делу о катастрофе самолета Falcon, в которой погиб президент французского нефтегазового концерна Total Кристоф де Маржери. Об этом сообщило агентство “Интерфакс”.

Бывшего руководителя полетов аэропорта Романа Дунаева отправили в колонию на шесть лет, диспетчера-инструктора Александра Круглова и диспетчера руления Надежду Архипову – на пять с половиной и пять лет соответственно. Все трое признаны виновными в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ).

Авария во Внуково произошла в ночь на 21 октября 2014 года. Частный самолет при взлете задел крылом снегоуборочную машину, перевернулся и загорелся. Все члены экипажа (три человека) и де Маржери погибли. Среди погибших – уроженка Украины Руслана Салук, которая работала стюардессой. По данным экспертов технической комиссии, водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко был пьян.

Мартыненко был приговорен к четырем годам лишения свободы, старший сменный инженер Владимир Леденев – к трем с половиной. В 2017 году их обоих амнистировали.

По данным следствия, Дунаев, Архипова и Круглов, имея возможность предотвратить катастрофу, не сделали этого, из-за чего пилоты Falcon не узнали о движении спецмашины.

Защита и подсудимые, не признавшие вину, настаивали на оправдательном приговоре.

В октябре 2020 года истекал срок привлечения обвиняемых к ответственности, напоминала “Лента.ру”.

Французская нефтегазовая компания Total является четвертой в мире по объему добычи. После гибели де Маржери главой ее правления стал Патрик Пуянне.