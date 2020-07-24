Помпео: мир не будет в безопасности, пока Китай не изменится

24.07.2020, 1:31, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал в четверг о том, как отношения между Соединенными Штатами и Китаем перешли от «осторожного оптимизма» в эпоху администрации Никсона, до сегодняшнего дня, охарактеризованного им как «жестокая реальность».

В четверг Помпе выступил с речью в Фонде Никсона в Йорба-Линде, штат Калифорния.

«[Бывший президент] Ричард Никсон был прав, когда писал в 1967 году, что “мир не будет в безопасности, пока Китай не изменится”. Теперь мы должны прислушаться к его словам», – сказал Помпео.

Госсекретарь признал, что «старая парадигма слепого взаимодействия с Китаем провалилась».

«Мы не должны это продолжать. Мы не должны возвращаться к этому. Вместо этого нам нужна стратегия, которая защищает американскую экономику и наш образ жизни. Свободный мир должен победить эту новую тиранию», – сказал Помпео.

Помпео с уважением отнесся к исторической поездке Никсона в Пекин почти 50 лет назад и его философии, согласно которой «мы просто не можем позволить себе навсегда оставить Китай вне семьи наций … мир не будет в безопасности, пока Китай не изменится. Таким образом, наша цель – в той степени, в которой мы влияем на события, – должна вызывать изменения».

Но Помпео добавил, что действия Никсона принесли больше пользы Китаю, чем США.

Соединенные Штаты распорядились закрыть консульство КНР в Хьюстоне, заявив в среду, 22 июля, что это было сделано для того, чтобы «защитить американскую интеллектуальную собственность и личную информацию американцев».