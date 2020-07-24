Израильский истребитель опасно сблизился с иранским пассажирским самолетом – СМИ

24.07.2020, 0:54, Новости дня

В четверг, 23 июля, израильский истребитель приблизился к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Airlines, выполнявшему рейс из Тегерана в Бейрут (Ливан). Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает иранское агентство IRIB.

Инцидент произошел в воздушном пространстве Сирии.

По данным агентства, пилот пассажирского самолета был вынужден резко снизиться, “чтобы избежать столкновения”. Из-за этого несколько пассажиров получили травмы, пишет IRIB.