 

Израильский истребитель опасно сблизился с иранским пассажирским самолетом – СМИ

24.07.2020, 0:54, Новости дня

В четверг, 23 июля, израильский истребитель приблизился к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Airlines, выполнявшему рейс из Тегерана в Бейрут (Ливан). Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает иранское агентство IRIB.

Инцидент произошел в воздушном пространстве Сирии.

По данным агентства, пилот пассажирского самолета был вынужден резко снизиться, “чтобы избежать столкновения”. Из-за этого несколько пассажиров получили травмы, пишет IRIB.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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