Помпео заявил о крахе системы взаимодействия США и Китая

24.07.2020, 0:48, Новости дня

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео сообщил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США с Китаем.

«Прежняя система безоглядного взаимодействия [США] с Китаем потерпела крах. Мы не можем продолжать ее, мы не должны возвращаться к ней», – сообщил Помпео, выступая в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линда (штат Калифорния) с речью «Коммунистический Китай и будущее свободного мира», посвященной американо-китайским отношениям, передает ТАСС.

По словам Помпео, американцы задаются вопросом о том, каковы результаты политики взаимодействия с Китаем на протяжении почти 50 лет. «Доказали ли свою справедливость теории наших лидеров, ожидавших эволюции Китая в направлении свободы и демократии?» – задался вопросом госсекретарь США.

«Мы должны взглянуть в лицо суровой правде, которой мы должны руководствоваться в предстоящие годы и десятилетия, если мы желаем свободы в XXI веке, а не китайского столетия, о котором мечтает [председатель КНР] Си Цзиньпин. Как ясно заявлял президент [США Дональд] Трамп, нам нужна стратегия, которая обеспечивает защиту американской экономики и нашего образа жизни. Свободный мир должен одержать победу над этой новой тиранией», – сообщил госсекретарь США.

В период налаживания американо-китайских отношений при администрации президента Ричарда Никсона полвека назад, продолжал Помпео, «творцы американской политики предполагали, что по мере роста благосостояния в самом Китае будет больше свободы и он будет более дружественно настроен по отношению к другим странам».

«Это казалось неизбежным. Но теперь времена, когда делался расчет на неизбежность перемен, остались в прошлом. То взаимодействие, которого мы добивались, не привело к тем изменениям в Китае, которых хотел президент Никсон», – сообщил госсекретарь США.

В то время как США и другие страны Запада, по словам Помпео, «раскрыли объятия китайцам», «Коммунистическая партия Китая стала использовать свободы и открытость нашего общества».

«Возможно, мы были наивны по поводу опасной китайской версии коммунизма или чувствовали себя победителями после холодной войны, быть может, мы действовали как капиталисты, или же нас обманывали заявления Китая о «мирном росте». Каковы бы ни были причины, сейчас Китай проводит все более авторитарную внутреннюю политику и все более активно демонстрирует враждебность в отношении свободы за его пределами», – добавил госсекретарь США.

Помпео подчеркнул, что Вашингтон не может «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия между» США и КНР ровно так же, как «эти различия никогда не игнорировала Коммунистическая партия Китая [КПК]».

«Единственный способ действительно изменить коммунистический Китай – отталкиваться в своих действиях не от высказываний китайских лидеров, а от их поступков», – сообщил госсекретарь США.

«[Бывший] президент [США Рональд] Рейган действовал по отношению к СССР по принципу «доверяй, но проверяй», – напомнил глава американского внешнеполитического ведомства. – В случае с КПК я бы сказал, что мы должны не доверять и проверять».

«Нельзя воспринимать Китай в его нынешнем проявлении как обычное государство, которое ничем не отличается от других», – подчеркнул глава Госдепа. Он отметил, что действия властей КНР угрожают безопасности и процветанию жителей «свободных стран мира», в связи с чем эти государства должны «изобретательными и решительными методами добиваться изменений в поведении КПК».

«Генеральный секретарь [ЦК КПК] Си Цзиньпин – убежденный сторонник тоталитарной идеологии», – сообщил глава Госдепартамента. По мнению Помпео, убеждения председателя КНР «отражают сохраняющееся десятилетиями стремление к мировой гегемонии, строящейся на китайском коммунизме».

«Даже сейчас некоторые настаивают на том, чтобы сохранять диалог во имя диалога. Хочу внести ясность: мы будем продолжать говорить, но переговоры теперь будут иные», – подчеркнул госсекретарь США.

В связи с этим он напомнил о недавней встрече на Гавайях с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

«Это была все та же старая история: много слов, но никаких предложений изменить поведение Китая. Он ожидал, что я соглашусь с их требованиями, поскольку так поступали предыдущие администрации США. Я не сделал этого, президент Трамп не пойдет на это», – подчеркнул Помпео.

Напомним, в среду генксек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с растущей напряженностью в отношениях между США и Китаем.

Так, США потребовали от Китая закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне в течение 72 часов. В тот же день США решили закрыть американское консульство в китайском Ухане.

В МИД РФ требование Вашингтона о закрытии генконсульства Китая в Хьюстоне объяснили тем, что Пекин «не прогибается под неправовые действия США».

Ранее глава МИД Китая заявил об утрате Вашингтоном разума, нравственности и доверия.



