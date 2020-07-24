 

Гнездовой период финских птиц укоротило изменение климата

24.07.2020, 0:06, Новости дня

За прошедшие полвека средняя температура воздуха в Финляндии выросла на 0,8-1,6 градусов Цельсия. Группа ученых решила выяснить, как такие изменения отразились на размножении местных птиц. 

Ученые выяснили, что гнездовой период финских птиц с 1975 по 2017 годы сократился на 1,7 дня. Специалисты считают, что это произошло по причине глобального изменения климата. Благодаря глобальному изменению климата птицы начинают раньше размножаться, а процесс инкубации яиц и взросления птенцов – происходит быстрее. Для оседлых видов и ближних мигрантов характерны самые сильные изменения сроков гнездования.

По словам ученых, их исследования могут помочь ученым понять, какие перемены при дальнейших изменениях климата в будущем произойдут с различными видами северных птиц.





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