«Российский доклад» британского парламента: интервью с разработчиком

23.07.2020, 23:18, Новости дня

В понедельник, 20 июля, в парламенте Великобритании был обнародован доклад о фактах российского вмешательства в общественную и политическую жизнь Соединенного Королевства. Доклад разрабатывался прежним составом парламентариев, входивших в Комитет по разведке и безопасности.

Документ, в результате появления которого британский кабинет министров, скорее всего, усилит свое внимание к выходцам из России в Соединенном Королевстве и их деньгам, ясно говорит о необходимости противостояния влиянию Москвы на политическую жизнь в Британии. Текст был обнародован при новом составе парламента, и задержка с его публикацией была связана с пандемией коронавируса.

Комитетом по разведке и безопасности парламента Великобритании, когда тот занимался «Российским докладом», руководил Доминик Грив (Dominic Grieve) – бывший член парламента от Консервативной партии и генеральный поверенный в делах Англии и Уэльса, сейчас имеющий ранг королевского советника права (Queen’s Counsel). В интервью Русской службе «Голоса Америки» Доминик Грив рассказал о причинах создания доклада по российскому вмешательству.

Данила Гальперович: Как пришла идея сделать этот доклад, что послужило поводом для начала расследования?

Доминик Грив: Мы решили провести это расследование, потому что нам уже было хорошо известно о незаконной деятельности представителей России в Соединенном Королевстве, включающей отравление Скрипалей, убийство Александра Литвиненко и множество свидетельств злонамеренной активности России в киберпространстве, в том числе хакерской. Так что мы решили заняться угрозами из России по всему спектру, и было определено, что делать это будет наш комитет. Свидетелями у нас были представители разведывательного сообщества, и с их помощью мы смогли сформировать полную картину. Мы не собирались сосредотачиваться на одной конкретной детали.

Одним из предметов нашего изучения была российская подрывная деятельность и попытки российских властей использовать свое влияние в Британии через сообщество выходцев из России, живущих здесь. Некоторые из них на самом деле живут в Британии из-за страха перед российской властью, в частности, перед Путиным, и они сами находятся в зоне риска. Но также в Соединенном Королевстве есть и те, кто очень близок к Путину, и кого мы рассматриваем как потенциальных агентов влияния России. Мы очертили в докладе, до каких пределов они распространили свою сеть связей в среде британских политиков и бизнесменов, а также то, к каким потенциальным проблемам это может привести.

Мы также рассматривали вмешательство Москвы в демократические процедуры в том же смысле, в котором мы видели это вмешательство в президентские выборы 2016 года в США, в 2017 во Франции и при попытке государственного переворота в Черногории – это ведь довольно явная цепь событий одного плана. При рассмотрении того, вмешивалась ли Россия в британский референдум о выходе из Евросоюза в 2016 году, нам не было предоставлено свидетельств, позволяющих сделать тот или иной вывод, и мы подчеркнули это в докладе, что вызвало довольно много комментариев. В конечном итоге мы писали о том, какие уроки можно извлечь из всех этих событий, и в какую форму это будет облечено.

Данила Гальперович: Билл Браудер, с которым я поговорил до этой беседы с вами, считает, что «грязные деньги» из России являются для Британии настоящей проблемой, потому что их трудно выявить, и они во многом уже сыграли свою подрывную роль. Как вы относитесь к этой проблеме?

Доминик Грив: Господин Браудер прав, и мы отметили это в своем докладе, что Лондон использовался для отмывания денег из России. Нужно, однако, судить об этом с необходимой осторожностью: в Лондоне есть множество россиян, которые занимаются совершенно законным бизнесом, как есть и много таких, кто использовал этот город для сокрытия своих доходов. Будет неправильным сказать, что по этому поводу не делалось вообще ничего, но он прав и в том, что установить, откуда пришли те или иные вложения, особенно если это не сказано прямо, довольно сложно. С другой стороны, мы отметили в докладе, что множество выходцев из России живут в Британии уже так долго, что проанализировать, являются ли их доходы и сбережения незаконными, не должно представлять такую уж большую проблему.

Данила Гальперович: Я помню времена, когда лучшим другом Владимира Путина среди мировых лидеров был британский премьер Тони Блэр. Они называли друг друга по имени, наносили визиты в Москву и Лондон, а потом вдруг британо-российские отношения стали замерзать, и постепенно дошло до «дела Скрипалей» и других явно враждебных действий. Как вам кажется, что в связях Москвы и Лондона пошло не так?

Доминик Грив: Вы задаете очень сложный вопрос. Нет никаких сомнений в том, что очень многие надеялись на процветание наших отношений после крушения СССР, во времена Бориса Ельцина и в самом начале президентства Владимира Путина. Более того – когда отношения в середине 2000-х стали портиться, то Великобритания предприняла весьма серьезные усилия для того, чтобы их «перезагрузить» – настолько серьезные, что многие критиковали эти попытки. В частности, говорилось, что правительство придало недостаточное значение убийству Литвиненко и его последствиям, не допустив поначалу полного публичного расследования, впоследствии все же проведенного. И причиной такого недостаточного внимания к этому случаю многие называли желание «перезагрузки» с Россией несмотря на то, что произошло убийство.

Но понятно, что отношения неизбежно испортились, когда Россия аннексировала Крым. Они просто разрушились: Соединенное Королевство является правовым государством, и когда какая-то страна аннексирует часть суверенной территории другого государства, это абсолютно неприемлемо. Это было ключевым моментом, в результате которого появилось мнение, что теперь улучшить отношения вообще не представляется возможным. При этом желание наладить диалог есть, и есть желание снизить уровень напряженности.

Некоторые утверждают, что Россия в период 90-х, когда ее влияние снизилось после распада СССР, находилась в ущемленном положении, переосмысливая свою роль в мире, она была вытолкнута на обочину и не принимала участия в процессе принятия важных решений. Так это или нет, нужно спросить у политологов. Но последствия того времени, и это уже мое мнение, были очень неприятными: как говорится у нас в докладе, Россия стала государством, ведущим себя параноидально и нигилистически, пытаясь все время добиваться игры с нулевой суммой – она, судя по ее действиям, хочет выигрывать за счет того, что другие проигрывают.

Данила Гальперович: Ожидаете ли вы какие-то действия от нынешнего правительства Великобритании в результате появления вашего доклада?

Доминик Грив: Да, ожидаю, хотя правительство и сказало, что не собирается возвращаться к разбору происходившего в ходе тех демократических процедур, которые состоялись в прошлом. При этом они ясно дали понять, и это было, собственно, ответом на наш доклад, что последует принятие закона об «иностранных агентах». Он обяжет регистрироваться тех, кто проводит интересы иностранного государства и определит подобную деятельность без соответствующей регистрации как незаконную, как это сделано в Соединенных Штатах. Они также рассмотрят возможность других изменений в законодательство, в том числе установление правил, которыми можно предотвратить отмывание денег и поступление в нашу финансовую систему преступных денег. Это все я очень приветствую. Также нужно изменить систему регистрации доходов членами Палаты лордов, которая сейчас неэффективна, но это необходимо сделать самой Палате лордов. Будут и другие меры.

Я вижу, что наш доклад был воспринят очень положительно, и в принципе правительство согласилось с ним как с совершенно правильным документом. И так и должно было быть: свидетельства действий России поступили к нам от разведсообщества, то есть от тех, кто предоставляет такую же информацию и самому правительству.