Гилейн Максвелл не удалось блокировать публикацию документов

23.07.2020, 23:18, Новости дня

Предполагаемая сообщница Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл в четверг потерпела двойное поражение: один судья разрешил обнародование новых материалов по ее делу, а другой отказался запретить прокурорам и адвокатам публично обсуждать ее дело.

Окружной судья Манхэттена Лоретта Преска распорядилась обнародовать большую часть из 80 документов по гражданскому судебному иску против Максвелл, которую обвиняют в том, что она вербовала несовершеннолетних девушек для Эпштейна.

Среди обсуждаемых документов – журналы полетов частных самолетов Эпштейна, свидетельские показания от 2016 года, а также полицейские отчеты из Палм-Бич, штат Флорида, где у Эпштейна был дом.

58-летняя Максвелл в настоящий момент находится в тюрьме в Бруклине. На прошлой неделе она не признала себя виновной в пособничестве Эпштейну и даче ложных показаний.

Судья дал Максвелл одну неделю для подачи апелляции.

По версии обвинения, Максвелл, дочь покойного британского медиамагната Роберта Максвелла, завлекала несовершеннолетних девушек, в отношении которых Эпштейн совершал сексуальное насилие.

Напомним, прошлым летом Эпштейн покончил с собой в федеральной тюрьме в Нью-Йорке, ожидая суда по обвинению в сексуальной торговле.