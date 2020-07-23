Рогозин допустил совместное освоение Луны Россией и Китаем

23.07.2020, 22:48, Новости дня

Россия будет вести освоение Луны и строительство научной базы на естественном спутнике Земли, скорее всего, вместе с Китаем, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Недавно мы с ним [руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь] договорились, что освоение Луны и построение лунной научной базы мы, скорее всего, будем делать вдвоем – РФ и Китай», – приводит слова Рогозина ТАСС.

Глава Роскосмоса также подчеркнул, что очень уважает китайских коллег. «У наших китайских коллег в этом году уже было несколько аварий, но они, конечно, не хватаются за сердце, и там их диванные эксперты не начинают визжать о конце китайской космонавтики. Они продолжают работать, продолжают испытывать свой характер, гнут свою линию», – рассказал Рогозин.

Напомним, 15 июля глава НАСА выразил надежду на поддержку Россией лунной программы США, несмотря на то, что руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал ее.

Ранее глава Роскосмоса заявил, что для Соединенных Штатов лунная программа – «больше политический проект», направленный на создание своеобразной НАТО в космосе, в которой Вашингтон будет играть лидирующую роль.

В мае Рогозин сравнил планы США по высадке на Луну с вторжением в очередной Ирак.



