 

В СБУ сообщили о хищении 37 млн грн во время реконструкции аэропорта Борисполь

23.07.2020, 22:42, Новости дня

Служба безопасности Украины задокументировала хищение десятков миллионов гривен во время реконструкции международного аэропорта Борисполь. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба СБУ. 

“Оперативники установили, что менеджмент коммерческой структуры в 2017 году стал победителем тендера на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту. Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличку и присвоить почти 37 млн грн”, – говорится в сообщении. 

Сотрудники СБУ проводят ряд обысков в офисах и по местам жительства фигурантов производства, сказано в релизе.

По информации ведомства, в помещении одного из фигурантов правоохранители изъяли около $60 тыс. и более 1,5 млн грн, законность происхождения которых не подтверждена.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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