“Тень на репутацию государства”. Зеленский прокомментировал поджог дома Шабунина

23.07.2020, 22:42, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его “очень волнует и расстраивает” инцидент с поджогом дома, принадлежащего родителям главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. В своем Facebook глава государства назвал уничтожение имущества активиста “циничным”.

“Наше общество все еще не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений. Не может отказаться от нецивилизованных форм выяснения отношений. Не может перестать играть в демонстративное насилие”, – отметил Зеленский.

Он считает, что Украине пора выходить из эпохи конфликтов.

“Очевидно, что каждый такой случай бросает тень на репутацию нашего государства, на наши новые институты власти и особенно на наши правоохранительные органы. К сожалению, это действительно очень плохая история. Потому что, независимо от взглядов, позиции, общественной активности, любой человек в нашей стране имеет абсолютное право на неприкосновенность – и свою, и своего жилья. Это аксиома для зрелых и цивилизованных стран”, – написал президент.

Он ждет от правоохранительной системы оперативных ответов на вопросы о случившемся.

“Кто это сделал? Зачем это было сделано? И почему этот “кто-то” так нагло ведет себя по отношению, прежде всего, к общественным активистам, которые на самом деле часто поднимают непростые вопросы общественного устройства?” – перечислил Зеленский свои вопросы к следствию.

Виновных необходимо найти и наказать, а обществу – научиться толерантно относиться к тем, кто имеет и активно высказывает позицию по сложным вопросам, подытожил глава государства.

Буду максимально відвертим. Батьківський будинок активіста Віталія Шабуніна, що був цинічно підпалений, – явна ознака… Posted by Володимир Зеленський on Neljapäev, 23. juuli 2020

23 июля Шабунин сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом. В результате происшествия никто не пострадал.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Обеспокоенность в связи с нападениями на активистов высказало посольство США в Украине.