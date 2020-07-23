Помпео: США ввели санкции против двух венесуэльских коррупционеров

23.07.2020, 22:15, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении санкций в отношении братьев Сантьяго Хосе Морона Эрнандеса и Рикардо Хосе Морона Эрнандеса за содействие «коррупции со стороны незаконного режима Мадуро». По словам Помпео, способствуя незаконной торговле золотом и другим вопиющим проявлениям коррупции в обществе, братья «закрыли глаза на страдания людей Венесуэлы, которые являются жертвами их коррумпированных предприятий».

По словам Помпео, данное решение Министерства финансов «подтверждает приверженность США привлечению к ответственности всех, кто способствует коррупции в Венесуэле». «Мы будем и впредь привлекать к ответственности тех, кто продлевает страдания в Венесуэле в интересах обогащения Мадуро, его приближенных и себя», – подчеркнул госсекретарь.