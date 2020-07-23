 

Помпео: США ввели санкции против двух венесуэльских коррупционеров

23.07.2020, 22:15, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении санкций в отношении братьев Сантьяго Хосе Морона Эрнандеса и Рикардо Хосе Морона Эрнандеса за содействие «коррупции со стороны незаконного режима Мадуро». По словам Помпео, способствуя незаконной торговле золотом и другим вопиющим проявлениям коррупции в обществе, братья «закрыли глаза на страдания людей Венесуэлы, которые являются жертвами их коррумпированных предприятий».

По словам Помпео, данное решение Министерства финансов «подтверждает приверженность США привлечению к ответственности всех, кто способствует коррупции в Венесуэле». «Мы будем и впредь привлекать к ответственности тех, кто продлевает страдания в Венесуэле в интересах обогащения Мадуро, его приближенных и себя», – подчеркнул госсекретарь.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Кучма предлагал передать его полномочия в Минске Резникову – Зеленский

16.05 / Россия резко снизила вложения в гособлигации США

11.05 / В июне Саудовская Аравия снизит добычу нефти дополнительно на 1 млн баррелей в сутки

21.06 / Британских военных решили не наказывать за военные преступления в Афганистане

14.05 / Пушков предсказал опасный сценарий конфликта США и Китая

09.05 / В Башкирии умер 19-летний юноша с опухолью мозга: его вовремя не прооперировали из-за коронавируса

18.05 / Американский священник благословил прихожан из пистолета

15.05 / Число случаев коронавируса в мире превысило 4,5 млн

28.05 / Обозреватель – затеянный Украиной проект уничтожит Полесье

21.06 / Администрация Трампа намерена закрыть программу защиты «мечтателей»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска