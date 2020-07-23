Суд в Гамбурге приговорил бывшего эсэсовца к двум годам условно

23.07.2020, 22:11, Новости дня

Суд в Гамбурге приговорил бывшего охранника нацистского концлагеря к двум годам условно, пишет немецкий телеканал ZDF. Сейчас обвиняемому в пособничестве преступлениям нацизма Бруно Д. 93 года, тогда ему было 18 лет. Те, кто пережили концлагерь, считают приговор слишком мягким, а один из юристов назвал неправильным сигнал о том, что после таких чудовищных преступлений можно отделаться условным сроком.

Итак, условный срок для бывшего эсэсовца Бруно Д., которому сейчас 93 года. Для нас за процессом следил Кристиан Декер из нашей редакции по праву и юстиции. Добрый день, Кристиан! Как следует расценивать этот приговор?

КРИСТИАН ДЕКЕР, корреспондент ZDF: Суд пояснил, что речь об убийстве идёт не только в том случае, когда заключённых концентрационных лагерей — в то время систематически — убивали в газовых камерах, но и в тех случаях, когда гибель людей происходила вследствие болезней, голода, произвола в обращении. Обвиняемый Бруно Д. оказывал этому содействие, стоя на караульной вышке и охранял лагерь — то есть, так сказать, препятствовал бегству заключённых из лагеря.

Ввиду противоправных деяний, которые совершались в лагере, он должен был бы почувствовать себя обязанным найти для себя выход — то есть, к примеру, добиться перевода на фронт. Наказание заменено на условный срок, и это означает, что если в ближайшие два года он не сделает ничего, за что его можно было бы обвинить, то это наказание будет с него снято. В этом случае ему не придётся сидеть в тюрьме.

И это обстоятельство раскритиковали те, кто пережили концлагерь. Один из адвокатов сказал, что это неправильный сигнал, что после таких чудовищных противоправных действий в итоге можно отделаться условным сроком. Суд обосновал этот условный приговор тем, что обвиняемому в то время было от 17 до 18 лет, он был очень молод. Поэтому для него было бы крайне сложной задачей принять вызов в этой ситуации. Сам обвиняемый воспринял приговор суда преимущественно безучастно.

Большое спасибо. С нами был Кристиан Декер из земельного суда Гамбурга.

Дата выхода в эфир 23 июля 2020 года.