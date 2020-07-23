 

Венецианские гондольеры сократили посадочные места из-за тучных пассажиров

23.07.2020, 21:10, Новости дня

На гондолах в Венеции будут перевозить меньше туристов из-за их излишнего веса, пишет The Guardian. Гондольеры предостерегают, что перегруженные лодки уходят под воду и могут утонуть, поэтому число пассажиров вынужденно уменьшили с 6 до 5 и с 14 до 12 в зависимости от вместимости судна.


Reuters

Венецианские гондольеры сократили вместимость лодок из-за туристов с избыточным весом, пишет The Guardian.

Как рассказывает издание, число человек на гондоле da nolo во время обзорной экскурсии по каналам города сократилось с 6 до 5, а на гондоле da parade, на которой пересекают Гранд-канал — с 14 до 12. Председатель Венецианской ассоциации гондольеров Андреа Бальби подтвердил, что сейчас туристы весят немного больше, чем 10 или 15 лет назад. Согласно его объяснениям, если в лифте указана грузоподъёмность или количество человек, то у гондольеров нет весов, поэтому они сократили число пассажиров. По его словам, из-за тяжёлого груза в лодку попадает вода. К тому же гондола da nolo предназначена для пяти человек, поэтому шестой сидит на месте без подушки.

В интервью газете La Repubblica Рауль Ровератто, председатель ассоциации заместителей гондольеров не смягчает выражения: «Туристы сейчас страдают ожирением. Из некоторых стран весят, как бомбы». Гондольер предупреждает, что «когда [лодка] переполнена, её корпус уходит под воду», а «плыть с полутонной мяса на борту опасно».

Британская газета отмечает, что ещё одним нововведением стало разрешение детям гондольеров наследовать желанную лицензию отца без прохождения теоретического экзамена после продолжительного изучения истории и иностранных языков. Главным требованием станет демонстрация навыков управления гондолой, а также четырёхлетний опыт управления фамильным судном.  

Хотя любой человек может подать заявку, чтобы стать гондольером, новые меры призваны ещё сильнее защитить профессию, и без того недостижимую для аутсайдеров. Сейчас по специальности, которая является столпом старинного города с 1094 года, работают 433 потомственных гондольеров и 180 их заместителей. Как объяснил Андреа Бальби The Guardian, это продолжение традиции: «Кто лучше гондольера знает ремесло гондольера? Каналы, здания, история города… Мир гондольера самобытный, нас всего 433 человека. Найти кого-то из Парижа, Нью-Йорка или любого другого города не стало бы продолжением традиции  как создатель пиццы не из Неаполя».  





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