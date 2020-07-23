Китай отправил «Вопрос к небу»: миссия на Марс в полёте, но самое сложное ещё впереди

23.07.2020, 21:09, Новости дня

Китай запустил свой первый зонд по исследованию Красной планеты под названием "Тяньвэнь-1", пишет South China Morning Post. В случае успеха аппарат, отправка которого стала значительным шагом для космической отрасли Поднебесной, должен достигнуть поверхности Марса в следующем году, отмечает издание.



Reuters

Китай начал первую независимую марсианскую миссию, запустив зонд «Тяньвэнь-1» по направлению к Красной планете. Это событие стало важной вехой в стремлении Пекина создать космическую программу мирового уровня, пишет South China Morning Post.

По словам издания, пятитонный зонд отправился в космос с острова Хайнань на ракете Long March-5. Он вышел на запланированную орбиту и, как ожидается, достигнет гравитационного поля Марса в феврале 2021 года.

Название зонда с мандаринского языка буквально переводится как «Вопрос к небу». Оно отсылает к стихотворению Цюй Юаня, в котором древнекитайский поэт задал 172 вопроса о мифологии, религиозных верованиях и истории, поясняет издание.

При успешном приземлении зонд должен проработать не менее 90 марсианских дней, то есть более трёх земных месяцев. Академик Китайской академии наук Бао Вэйминь заявил, что посадка будет самой трудной частью миссии, которая включает четырехэтапный процесс, занимающий от семи до восьми минут.

Китайский марсианский зонд состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и планетохода. Последний после мягкой посадки должен будет провести всесторонний научный анализ — изучить поверхность, атмосферу, ионосферу и магнитное поле Красной планеты.

«Никогда ещё планетарная миссия не выполнялась таким образом. В случае успеха она станет значительным техническим прорывом», — написали китайские исследователи в недавней статье для научного журнала Nature Astronomy.

Китай уже во второй раз участвует в отправке марсианского зонда. Девять лет назад Пекин при сотрудничестве с Москвой отправил к Красной планете микроспутник «Инхо-1». Но при выходе на орбиту связь с аппаратом была потеряна из-за технического сбоя, обращает внимание издание.

В мае 1971 советская автоматическая межпланетная станция «Марс-2» стала первым рукотворным объектом, достигшим Красной планеты. Её спускаемый аппарат совершил первую успешную посадку, но проработал всего 14,5 секунд, пишет South China Morning Post.