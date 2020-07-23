Новую сверхлегкую ракету в РФ пообещали создать к 2024 году
23.07.2020, 20:30, Новости дня
Частные инновационные компании к 2024 году реализуют создание летного образца сверхлегкой ракеты-носителя, говорится в презентации первого заместителя главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича на конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2020.
«2024 год – летный образец ракеты-носителя сверхлегкого класса», – передает ТАСС текст презентации.
Гендиректор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов в 2019 году сообщил, что конструкторы рассматривают возможность разработки сверхлегких ракет-носителей.
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