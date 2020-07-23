В Германии «накрыли» интернет-канал военнослужащих, планировавших переворот

23.07.2020, 20:15, Новости дня

Действующие солдаты бундесвера, военнослужащие запаса и ветераны на протяжении многих месяцев общались в интернете в чатах правоэкстремистского характера. Спецслужбам удалось выявить крупный канал, многие пользователи которого готовились к государственному перевороту и гражданской войне, пишет немецкая газета Die Zeit. Расследование случаев «ложного патриотизма» в рядах вооружённых сил продолжается.



Reuters

В прошедшие месяцы военнослужащие бундесвера обменивались через Telegram-канал правоэкстремистского содержания планами по поводу гражданской войны и противодействия инакомыслящим, пишет немецкая газета Die Zeit, получившая фрагменты содержимого переписки в чате.

«Мои приготовления завершены. У меня есть снаряжение, боевое снаряжение бундесвера. На случай… гражданской войны», — пишет Хайко Херберт Г. По его словам, у него есть всё, «вплоть до калибра 38-45». Вдобавок резервист бундесвера опубликовал изображение груды рюкзаков и касок, а также спального мешка в камуфляжной расцветке бундесвера.

Другой военнослужащий бундесвера по имени Хартмут Т. попросил одного из пользователей добавить его в группу с информацией об «Антифа», чтобы он знал, «кто его друзья», и мог вместе с ними «бороться с этими террористами».

Эти и другие сообщения публиковались в чате Telegram под названием #WIR, что означает «мы». Чат был активным, по меньшей мере, до конца июня 2020 года, пишет издание. Его участники делились изображениями с надписью «Свободный, социальный, национальный», публиковали антисемитские лозунги или расистские фантазии о применении силы в отношении «грязных паразитов». Они писали, что государство должно быть упразднено, а правительство нужно посадить под стражу.

В качестве администратора чата выступала некая Марион Г., предположительно сторонница праворадикальных террористов «Группы S». Эта группа планировала нападения на мечети и политиков, пока полиция не арестовала её членов в феврале 2020 года. Марион Г., однако, осталась на свободе и продолжала действовать на просторах виртуального пространства, открыв, среди прочего, канал #WIR в Telegram. Она писала, что цель этого канала состоит в том, чтобы наладить общение между людьми разных взглядов, поэтому она сознательно привлекала участников с различными позициями — «патриотов, жёлтых жилетов и национал-социалистов».

Как подчёркивает Die Zeit, чат группы #WIR — это очередное свидетельство того, что у бундесвера есть проблемы с экстремистами в его рядах. Среди других на канале присутствовали двое военных из Нижней Саксонии. По данным издания, один из них оказался членом объединения резервистов бундесвера в этой федеральной земле Германии. А неделями ранее в Нижней Саксонии выявили резервиста, который вёл активную деятельность в праворадикальных чатах. У него был найден список политиков и знаменитостей, а в ходе дальнейших следственных действий у ещё пяти подозреваемых было найдено оружие.

По словам президента Службы военной контрразведки MAD Кристофа Грамма, правый экстремизм в армии достиг «нового масштаба». Спецслужбы, ответственные за дела бундесвера, при ближайшем рассмотрении стали выявлять повышенное число предполагаемых правых экстремистов и так называемых рейхсбюргеров в рядах армии. В прошлом году было зафиксировано 600 подозрительных случаев, сообщается в статье.

Для более быстрого выявления правых радикалов в армии военные спецслужбы за прошедший год были полностью перестроены, пишет немецкая газета. По словам главы MAD, с 2019 года его ведомство занимается выявлением экстремистов и личностей, не соблюдающих верность присяге. Чрезмерный патриотизм без приверженности конституции, государству и открытому обществу в бундесвере не потерпят. «Таким ложным патриотам у нас, определённо, делать нечего», — подчеркнул Кристоф Грамм.

Также ответственные службы анализируют «сценарии дня Икс», рассказывает немецкая газета. Подготовку к якобы грядущему роковому дню, в который должен был состояться развал государства, неоднократно обсуждали участники чатов, сложившихся вокруг бывшего солдата элитного подразделения спецназа Андрэ С., также известного как Ганнибал.

По замечанию издания, в чате #WIR тоже присутствовали измышления о близком падении Германии, к которому собирались готовиться участники. Они писали о том, что «патриотам» сейчас нужно спасаться, а «когда пройдёт первая волна, придёт наше время, и нужно будет снова отстраивать нашу страну». Как подчёркивает издание, эти сообщения появились в ноябре 2019 года, когда под «волной» ещё не могла подразумеваться пандемия коронавируса. Предположительно, подразумевалась первая фаза после переворота, отмечает Die Zeit.

На протяжении года совместная рабочая группа Службы военной контрразведки и Ведомства по охране конституции ведёт следствие в отношении правых экстремистов в униформе. По словам возглавляющего MAD Грамма, особое внимание в расследовании уделяется подразделению спецназначения KSK. В прошлом там пропадало снаряжение. Также известно о вечеринке, во время которой бросали свиные головы, звучала правая рок-музыка и использовались нацистские приветствия. Кроме того, у одного из военнослужащих KSK были обнаружены оружие и взрывчатка. В случае с KSK, уже нельзя считать эти инциденты единичными, убеждён глава MAD. В связи с проявлениями правого экстремизма министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр распорядилась о частичном роспуске элитного подразделения.

На канале #WIR общение поддерживали до 240 человек, среди них солдаты, военнослужащие запаса и ветераны, пишет немецкая газета. В чате военнослужащие непосредственно общались с Марион Г., которая поддерживала тесный контакт с предполагаемыми террористами и против которой сейчас ведётся расследование, отмечает Die Zeit.