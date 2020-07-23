 

Трамп расскажет о планах открытия школ

23.07.2020, 20:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в четверг расскажет о стратегии открытия школ на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом во многих частях страны.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани в интервью телеканалу Fox News, пресс-конференция Трампа, которая должна пройти вечером в четверг, будет посвящена главным образом плану открытия школ.

Школы по всей стране были закрыты в связи с пандемией коронавируса, и Трамп преисполнен решимости найти способ возобновить их работу.

По словам Макэнани, школы играют ключевую роль в выявлении случаев жестокого обращения с детьми и помогают женщинам вернуться на работу, поскольку в основном именно они занимаются уходом за детьми.

«Президент четко дал понять: мы хотим, чтобы школы открылись», – сказала она.

Во вторник суточное число смертей от COVID-19 в США превысило 1000 человек впервые с 10 июня. За последние пять месяцев от этого заболевания в стране умерли более 142 000 человек умерли, и смертность по-прежнему растет в 23 штатах, свидетельствует статистика агентства Reuters.

В связи со скорым началом нового учебного года местные официальные лица по всей стране объявили о различных планах возобновления работы школ.

Как ожидается, Центры США по контролю и профилактике заболеваний уже на этой неделе выпустят дополнительные рекомендации по безопасному открытию школ.

Трамп обвиняет демократов в стремлении оставить школы закрытыми по политическим причинам, и пригрозил перекрыть федеральное финансирование школам, которые не возобновят работу, несмотря на рост числа случаев коронавируса.

В начале этого месяца президент назвал первоначальные рекомендации CDC по школам слишком жесткими, непрактичными и дорогостоящими. Ведомство заявило, что подготовит дополнительные рекомендации.

В то время как риск переболеть COVID-19 в тяжелой форме для детей считается относительно низким, есть опасения, что они могут заразить учителей и других взрослых, работающих в школах.





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