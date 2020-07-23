Трамп и Путин обсудили контроль над вооружениями и борьбу с пандемией

23.07.2020, 20:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в четверг побеседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джад Дир.

Двое лидеров обсудили усилия по борьбе с пандемией коронавируса и открытию мировой экономики, а также важные двусторонние и глобальные вопросы. Трамп подтвердил свое стремление избежать дорогостоящей трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США и выразил надежду на прогресс на предстоящих переговорах по контролю над вооружениями в Вене.