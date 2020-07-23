 

Путин поговорил с Трампом

23.07.2020, 19:53, Новости дня

В четверг президент РФ Владимир Путин провел с американским лидером Дональдом Трампом телефонный разговор, в котором обсудил проблематику стратегической стабильности.

«Обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности РФ и США за поддержание международного мира и безопасности. В данном контексте подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Указывается, что лидеры отметили большое значение российской инициативы о проведении саммита постоянных членов СБ ООН.

«Затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы. С обеих сторон акцентирована востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения», – заявили в Кремле.

Кроме того, Путин и Трамп выразили «обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия» и позитивно оценили сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

Также лидеры обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы «Союз–Аполлон». Подчеркивается, что разговор «носил конструктивный и содержательный характер».

Позже Белый дом также выпустил заявление о разговоре Путина и Трампа. Официальный представитель администрации США Джадд Дир, в частности, указал, что Трамп говорил о надежде избежать гонки вооружений «на троих», передает РИА «Новости».

«Президент Трамп подтвердил надежду на то, чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений на троих – между Китаем, Россией и Соединенными Штатами. (Он также подтвердил), что надеется на прогресс предстоящих переговоров по контролю над вооружениями в Вене», – сообщил Дир.

Президенты также говорили об усилиях «по ликвидации пандемии коронавируса и продолжение «открытия» экономики в мире».

На прошлой неделе в Кремле заявили, что элементы возрождающихся ростков взаимодействия РФ и США на фоне пандемии есть, но в конкретных делах это не происходит и нельзя расслабляться. Также отмечалось, что планов по поездке Путина в Нью-Йорк на Генассамблею ООН и встречу с Трампом нет.





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