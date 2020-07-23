У собак и кошек найдены антитела к коронавирусу

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23.07.2020, 19:48, Новости дня

Итальянские ученые проанализировали образцы, взятые у 1,4 тыс. кошек и собак, и обнаружили у некоторых из них антитела к коронавирусу, информирует портал bioRxiv.

Отмечается, что ПЦР-тесты на SARS-CoV-2 всех 1 тыс. 420 животных оказались отрицательными. При этом серологические исследования выявили антитела у 13 собак (3,35%) и шести кошек (3,95%). Наибольшее число питомцев с антителами было выявлено среди тех, чьи хозяева переболели COVID-19 – 12,8% и 4,5% соответственно, передает РИА «Новости».

«Мы выявили у животных уровень серопозитивности, сравнимый с обнаруженным у людей в рамках выборочного исследования в тот же период времени в странах Европы. Это подразумевает, что заражение среди домашних животных не является чем-то необычным», – говорится в исследовании.

При этом отмечается, что в данный момент «отсутствуют убедительные доказательства того, что инфицированные питомцы играют значительную роль в передаче коронавируса людям».

Также уточняется, что явная связь между случаями инфицирования у хозяев и наличием антител у питомцев была установлена только среди собак. По мнению ученых, это противоречит проводившимся ранее экспериментальным исследованиям, согласно которым собаки менее подвержены заражению.

Согласно выводам ученых, отсутствие на момент проведения исследования положительных тестов на коронавирус среди животных свидетельствует о том, что собаки и кошки могут являться переносчиками вируса в течение относительно непродолжительного времени.

Ранее сообщалось, что миллионы лет назад общий предок современных лам, верблюдов и альпак претерпел необычную генетическую мутацию, давшую этим животным странный тип антител, которых нет у других млекопитающих. Ученые из Оксфордского университета предположили, что они могут помочь в борьбе с COVID-19.

Напомним, в конце мая у пятилетней кошки в РФ анализы показали наличие вируса SARS-CoV-2. Кроме того, в начале июня стало известно о первой вирус-положительной коронавирусом собаке в США, ею стала немецкая овчарка.





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