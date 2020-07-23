 

В Роскосмосе анонсировали создание глобального поля контроля беспилотников

23.07.2020, 19:48, Новости дня

В рамках программы «Сфера» будет создано глобальное поле контроля беспилотников и роботизированных систем, говорится в презентации первого замглавы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича на конференции Satellite Russia & CIS 2020.

«Прямой сбор информации с датчиков и передача управляющих команд, глобальное поле контроля беспилотных и роботизированных систем – интернет вещей», – передает ТАСС текст материалов.

До этого гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что госкорпорация планирует в 2020 году выделить деньги на начало работ по формированию облика орбитальной группировки «Сфера».

В материалах презентации говорится, что в программу «Сфера» войдут 10 орбитальных группировок.

«10 орбитальных группировок, более 100 реализуемых функций», – указано в презентации.

В «Сферу» войдут «Ямал», «Смотр», «Экспресс-РВ», «Экспресс», «Скиф», «Марафон» и четыре новых группировки высокопериодичного мониторинга, о которых ранее не сообщалось: «Сфера-МКА», «Сфера-СМКА», «Сфера-Х», «Сфера-XLP».

Программа позволит «сформировать распределенную инфраструктуру для получения актуальной информации о состоянии подвижных, в том числе роботизированных и беспилотных, объектов и инфраструктуры», говорится в материалах.

В январе сообщалось, что Роскосмосу понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов для развертывания к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки «Сфера».

О «Сфере» рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года президент Владимир Путин. Он отметил, что РФ запустит более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.





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