 

В Подмосковье объявили о новом этапе смягчения ограничений

23.07.2020, 19:30, Новости дня

Подмосковное правительство анонсировало новый этап снятия ограничений по коронавирусу, соответствующее постановление издал глава региона Андрей Воробьев.

Согласно постановлению, в Московской области с 24 июля разрешается предоставление госуслуг в зданиях госорганов возобновляем в обычном объеме, отменяется действие стандартов в организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора, сообщается в телеграм-канале Воробьева.

С 31 июля в помещениях, в которых не более 3 тыс. мест, разрешаются досуговые, культурные, развлекательные, зрелищные, выставочные, просветительские и рекламные мероприятия.

В этот список вошли кинотеатры, театры, игровые комнаты в торгово-развлекательных центра, физкультурные и спортивные мероприятия. При этом такие помещения должны быть загружены не более чем на 50%.

С 1 августа снимаются ограничения на работу водного транспорта, на деятельность самостоятельных гидов и экскурсоводов, образовательная деятельность, деятельность по организации лотерей, посещение букмекеров и тотализаторов и т.д. С 1 сентября в регионе разрешат курение кальянов в ресторанах.

При этом ряд ограничений решено не снимать. В их число вошли самоизоляция людей от 65 лет и людей из группы риска; социальная дистанция; изоляция лиц, контактировавших с больными COVID-2019; расстояние в пять метров при занятиях физкультурой на открытом воздухе; маски в местах общественного пользования; запрет на проведение публичных мероприятий; посещение ночных клубов, дискотек.

Директор института Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции может поступить в оборот 14-15 августа.

В то же время, в ВОЗ накануне заявили, что как минимум до 2021 года вакцину от коронавируса не будут применять массово.





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