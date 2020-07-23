Консульство КНР в Сан-Франциско подозревают в укрывательстве приезжей, повинной в визовом мошенничестве

23.07.2020, 19:05, Новости дня

Американская прокуратура заявляет, что что китайское консульство в Сан-Франциско укрывает исследовательницу, которая скрыла свою связь с китайскими военными.

26 июня исследовательнице из Калифорнийского университета в Дэвисе Тан Цзюань предъявили обвинения в мошенничестве при получении визы. Согласно судебным документам, Тан Цзюань в своем заявлении на получение визы утверждала, что у нее нет связей с Народно-освободительной армией Китая. Однако позже в ходе обыска в ее доме агенты ФБР нашли ее фотографии в китайской военной форме, а также информацию о том, что она работала исследователем в Военно-медицинском университете ВВС Китая.

В судебном протоколе говорится, что при допросе в ФБР 20 июня Тан Цзюань опровергла эти обвинения, после чего укрылась в китайском консульстве в Сан-Франциско.

О выдвижении обвинений в отношении Тан Цзюань первым сообщил новостной портал Axios в среду, спустя несколько часов после того, как Госдепартамент приказал закрыть китайское консульство в Хьюстоне, штат Техас. Госсекретарь Майк Помпео связал это решение с тем, что Китай постоянно занимается хищением американской интеллектуальной собственности.

По версии обвинения, Тан Цзюань приехала в США в рамках проводимой НОАК программы отправки ученых под «ложными предлогами» с целью похищения интеллектуальной собственности из американских колледжей и исследовательских институтов.

В прошлом месяце по аналогичному обвинению в мошенничестве при получении визы была арестована другая китайская исследовательница, Чэнь Сун, работавшая в Стэнфордском университете.

Китай должен закрыть консульство в Хьюстоне до полудня пятницы. В дипмиссии работает около 60 человек. Президент Дональд Трамп допустил возможность закрытия других консульств.